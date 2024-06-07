Олег Иванов: «Глушенков — лучший игрок чемпионата»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал хавбека «Локомотива» Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ-2023/24.

«На премии, посвященной итогам сезона, лучшим игроком РПЛ признали Тюкавина, который набрал 24 очка (15+9) по системе «гол+пас». У Кассьерры, главного снайпера чемпионата, на очко больше — 21+4.

Но для меня номер один в минувшем сезоне — Глушенков. Пусть забил всего 6 мячей, зато стал лучшим распасовщиком лиги! Сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Лоськова и Халка.

Тот же Тюкавин — классический центрфорвард, игрок штрафной, а вот Глушенков более разноплановый. Очень техничный, играет в оттяжке. Может и протащить мяч, и отдать, и забить. Конечно, теперь было бы интересно посмотреть на него в составе сборной, но из-за травмы Максим пропустит матч с Белоруссией. Жаль.

Если выбирать между Тюкавиным и Кассьеррой, на второе место поставлю Костю. Да, колумбиец забил на шесть мячей больше, сотворил пента-трик в Грозном. Но у него и партнеры потрясающие. Которые так выкатывают мяч в штрафной, что остается просто подставить ногу. Окружали бы эти фантазисты Тюкавина, он бы наколотил не 15, а 25!» - написал Иванов для «СЭ».