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Сегодня, 08:05

Олег Иванов: «Личка — лучший тренер РПЛ»

Олег Иванов
Колумнист
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Хавбек «Рубина», экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал Марцела Личку, возглавляющего «Динамо», лучшим тренером РПЛ-2023/24.

«Наверняка многие со мной не согласятся. Скажут — ну какой Личка? У него лишь бронза, а Семак в России выиграл все.

Но чех за год проделал феноменальную работу. Принял команду на девятом месте — и едва не вывел в чемпионы! И это при отсутствии надежного вратаря!

Зимой на сборах в Турции «Рубин» дважды жил с «Динамо» в одном отеле. Так что я видел, какой футбол выстраивает Личка. Импонирует его ставка на атаку, желание навязывать свою игру. Разве что дома с «Зенитом» команда неожиданно окопалась у своей штрафной, пытаясь подловить соперника на контратаке.

Но это исключение. В других матчах динамовцы играли в открытый футбол. Приятно смотреть.

А как при Личке раскрылись Тюкавин и Нгамале? Тренер нашел общий язык с Карраскалем, подобрал новую позицию Лаксальту, который забетонировал центр поля... Осталось летом взять классного голкипера и укрепить оборону. Тогда в чемпионской гонке у «Динамо» будут хорошие шансы на победу», — написал Иванов для «СЭ».

 
Марцел Личка. Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»

 

Олег Иванов (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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