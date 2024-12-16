Олег Иванов объяснил, чем Даку сильнее Кордобы и Угальде

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал тройку лучших игроков РПЛ первой половины сезона.

«Напоследок о лучших футболистах премьер-лиги — исходя из увиденного за 18 туров. Даку, Барко и Мойзес — вот моя тройка.

Кто-то, обнаружив на первой строчке Мирлинда, скажет, что я необъективен. Пусть! В моем понимании это самый сильный форвард РПЛ. По набору игровых качеств превосходит и Кордобу, и Угальде.

Даку более разносторонний. В одной из предыдущих колонок я уже отмечал его козыри — на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! К тому же в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

Да, Угальде наколотил 15 мячей, а Даку — 9. Но надо учитывать, что Мирлинд играет в «Рубине». У нас классная команда, но своего Барко нет, поэтому создаем не так уж много моментов.

Аргентинец — ключевая фигура в спартаковской полузащите. О таких говорят: делает разницу. Забивает, отдает, зарабатывает штрафные и угловые. Именно благодаря его проникающим передачам «Спартак» научился вскрывать оборону с низким блоком. А как рядом с Барко Угальде расцвел?

Теперь о Мойзесе. Волею календаря за последние три месяца «Рубин» провел с ЦСКА две игры в чемпионате и столько же в Кубке. Бразильский защитник в этих матчах был великолепен. Единоборства, выбор позиции, техника, первый пас — ну всем хорош!» — написал Иванов для «СЭ».