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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:30

Олег Иванов объяснил, почему начал забивать Угальде

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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Его голевой всплеск объясняется не только переводом в центр нападения. Но и тем, что у «Спартака» благодаря Барко, Маркиньосу и Бонгонда стало больше доставок мяча в чужую штрафную. Где юркий, расторопный костариканец, здорово играющий на отскоках, чувствует себя как рыба в воде», — написал Иванов для «СЭ».

Нападающий &laquo;Рубина&raquo; Мирлинд Даку. Олег Иванов: «Даку сильнее и Кордобы, и Угальде»

На счету Угальде 15 голов в сезоне в РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Манфред Угальде
Олег Иванов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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