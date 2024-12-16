Олег Иванов объяснил, почему начал забивать Угальде

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Его голевой всплеск объясняется не только переводом в центр нападения. Но и тем, что у «Спартака» благодаря Барко, Маркиньосу и Бонгонда стало больше доставок мяча в чужую штрафную. Где юркий, расторопный костариканец, здорово играющий на отскоках, чувствует себя как рыба в воде», — написал Иванов для «СЭ».

На счету Угальде 15 голов в сезоне в РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.