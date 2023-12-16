Олег Иванов — о ситуации в «Спартаке»: «Между Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Уже после первых туров стало понятно, что легкой жизни у нашего гегемона больше не будет. Правда, тогда его основным конкурентом я считал не «Краснодар», а «Спартак», который впервые за десять лет стартовал с трех побед подряд. Впечатляла не только игра красно-белых, но и мощный состав, в который влились три качественных легионера — Бонгонда, Медина и Бабич.

Однако надежды быстро сменились разочарованием. «Спартак» остался таким же непредсказуемым, как и прежде. Хорошие матчи чередует с провальными. А главное, снова внутренние противоречия, непонятные конфликты, обиды. Вбросы то про Джикию, то про Соболева… Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку.

Да, есть прописные истины — тренер не враг себе, будет выпускать тех, кто лучше готов… Но если сегодня ты в составе, неплохо себя проявляешь, а завтра просыпаешься и узнаешь, что ни с того ни с сего тебя усадили в запас, это не может не сказаться на атмосфере в команде. Игроки начинают копаться в себе, теряют уверенность. Абаскаль слишком импульсивный, в его решениях часто нет логики. В итоге ротация оборачивается хаосом и чехардой», — написал Иванов для «СЭ».