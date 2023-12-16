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Сегодня, 12:00

Олег Иванов: «Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой»

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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

«Если на старте сезона я не воспринимал «быков» как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул. Давно не приходилось видеть на «Газпром Арене» такую уверенную и даже наглую команду. «Зенит» она абсолютно не боялась. Играла смело, от себя.

Потом было сенсационное поражение в Екатеринбурге и глупейшее удаление Кордобы. Но «Краснодар» не рассыпался. Наоборот, парни доказали, что с характером у них порядок. Дома хладнокровно дожали и «Оренбург», и ЦСКА.

Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. Так что в золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее.

Впрочем, весной многое будет зависеть еще и от того, как в Питере проведут трансферную кампанию. Если купят игрока уровня Малкома и сохранят Вендела — шестое чемпионство подряд снова станет реальностью. Если Вендел уедет, а из Бразилии привезут второго Ду Кейроса — шансы «Краснодара» на золото резко возрастут», — написал Иванов для «СЭ».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

 
&laquo;Спартак&raquo; после первой части сезона занимает пятое место в&nbsp;РПЛ. «В „Спартаке“ опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

 

Олег Иванов (футбол)
РПЛ
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