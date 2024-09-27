Иванов — о рекорде Кержакова: «Дзюба обгонит уже в этом сезоне. Может, пенальти ему помогут»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал игру Артема Дзюбы в составе «Акрона», а также заявил, что форвард сумеет в этом сезоне стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Ни для кого не секрет, что Артем — мастер. Нужно понимать, что у него есть личные амбиции, но и команде он тоже хочет помочь. В игре с «Краснодаром» он отдал две голевые, а «Акрон» влетел 2:5. Если спросить у него: две голевые или победа команды, то, конечно, он выбрал бы победу.

Сможет ли он обогнать Александра Кержакова в гонке бомбардиров? Если смотреть на его голевые, то во всех моментах он мог на себя брать игру, но ведь не жадничал и отдавал передачи. Мой прогноз? Думаю, обгонит уже в этом сезоне. Может, пенальти какие-то ему помогут. Ему все по силам», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

Кержаков за карьеру игрока забил 233 мяча во всех соревнованиях. На счету Дзюбы, который продолжает выступления, 229 голов.