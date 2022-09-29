Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 19:00

Олег Иванов — об Умярове: «Не надо ставить на нем крест»

Александр Кружков
Обозреватель

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего футболиста Владислава Радимова, который назвал хавбека «Спартака» Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков РПЛ.

— Сейчас все на Умярова накинулись... Да, у него не очень удачный период, сделал несколько результативных ошибок. Но задатки у парня хорошие, — подчеркнул Иванов. — Не надо ставить на нем крест, плеваться ядом. Хотя удивляет, что в опорной зоне мало шансов получает Пруцев. Мальчишка-то толковый. Впрочем, Абаскаль не враг себе. Наверняка выпускает в основе тех, кто лучше выглядит на тренировках. Включая того же Умярова.

— Радимов имел в виду даже не результативные ошибки Наиля. А то, что около 70 процентов передач он отдает назад, поэтому атакующей команде такой центральный полузащитник не помощник.

— Хм. Интересное наблюдение. Вот что значит опытный тренерский взгляд. Я настолько глубоко не копал — так, по верхам... Что ж, тогда соглашусь с легендой российского футбола.

Правда, сразу вспоминается бразилец Моцарт. Он вообще мяч почти не терял, точность передач была феноменальная. Но мало кто замечал, что 95 процентов его пасов — назад или поперек. И ничего — в серии А поиграл, в «Спартаке» считался одним из лучших.

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел. Олег Иванов: «Если «Лукойл» бросит перчатку «Газпрому», российский футбол от этого только выиграет»

Владислав Радимов
Олег Иванов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Семин: «У «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

В «Спартаке» рассказали о ситуации с дисквалификацией Бальде