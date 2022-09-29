Олег Иванов — об Умярове: «Не надо ставить на нем крест»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего футболиста Владислава Радимова, который назвал хавбека «Спартака» Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков РПЛ.

— Сейчас все на Умярова накинулись... Да, у него не очень удачный период, сделал несколько результативных ошибок. Но задатки у парня хорошие, — подчеркнул Иванов. — Не надо ставить на нем крест, плеваться ядом. Хотя удивляет, что в опорной зоне мало шансов получает Пруцев. Мальчишка-то толковый. Впрочем, Абаскаль не враг себе. Наверняка выпускает в основе тех, кто лучше выглядит на тренировках. Включая того же Умярова.

— Радимов имел в виду даже не результативные ошибки Наиля. А то, что около 70 процентов передач он отдает назад, поэтому атакующей команде такой центральный полузащитник не помощник.

— Хм. Интересное наблюдение. Вот что значит опытный тренерский взгляд. Я настолько глубоко не копал — так, по верхам... Что ж, тогда соглашусь с легендой российского футбола.

Правда, сразу вспоминается бразилец Моцарт. Он вообще мяч почти не терял, точность передач была феноменальная. Но мало кто замечал, что 95 процентов его пасов — назад или поперек. И ничего — в серии А поиграл, в «Спартаке» считался одним из лучших.