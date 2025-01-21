Олег Иванов рассказал, что чувствует себя лучше без алкоголя

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что уже около года не употребляет алкоголь.

— Как встретил Новый год? Все как обычно — с детьми, женой и семьей.

— Самостоятельно тренировались в отпуске?

— С 26 декабря у нас была тренировочная программа.

— А как же оливье на Новый год?

— Без оливье. Держим вес. Майонез не ем вообще. У меня на новогоднем столе были рис и курица.

— И без шампанского?

— Да, я уже долгое время живу без алкоголя. Вообще не употребляю. На Новый год мы с женой в 12 часов ночи закрепили праздник поцелуем и легли спать.

— Давно не пьете?

— Довольно продолжительное время. Где-то около года. Принял такое решение, потому что без алкоголя лучше чувствую себя и физически, и ментально, — рассказал Иванов «РБ Спорт».

Иванов играет за «Рубин» с июля 2022 года. Он провел за команду 58 матчей. До этого полузащитник выступал за «Ахмат», где с 2012 по 2020 год сыграл в 243 матчах, забил 17 голов и отдал 30 голевых передач.