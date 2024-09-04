Олег Иванов рассказал, что спрашивал Карасева о его решениях в матче «Спартак» — «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал судейство в отношении своей команды в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Карасев? Я спросил, почему одинаковые моменты трактуются по-разному. Допустим, на Чумиче в первом тайме — он убегает, его цепляют, но не свистят. А в конце игры Барко просто лег — и свистнули. Это не претензия, я просто спросил. Он [Карасев] говорит, что надо сесть и посмотреть. Ну, приеду домой, посмотрю. Это не было претензией с моей стороны, по-товарищески попросил объяснить. Эти моменты, может, и не сильно бросаются в глаза, но это заметно», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 7-го тура «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» — восьмое.