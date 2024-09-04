Олег Иванов считает, что силу «Зенита» нужно оценивать на дистанции

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил результаты «Зенита» и «Спартака» в РПЛ.

31 августа казанский клуб уступил красно-белым на выезде со счетом 0:1. На 74-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эсекьель Барко.

«Кто сильнее — «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — более сыгранная команда. Сейчас только 7-й тур, у «Спартака» новый тренер и новые эмоции, это видно. Они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность.

Но даже если взять игру этих команд, то «Спартак» выглядел цельно и в каких-то моментах даже переигрывал. Но надо понимать, что у «Зенита» была большая потеря — Глушенков не играл. Сейчас, когда подъехали новые ребята [Лусиано и Соболев] плюс восстановится Максим, можно будет смотреть на дистанции», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По итогам 7-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 14 баллами располагается на 4-й позиции. «Рубин» заработал 10 очков и идет на 8-й строчке.