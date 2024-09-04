Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:02

Олег Иванов считает, что силу «Зенита» нужно оценивать на дистанции

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил результаты «Зенита» и «Спартака» в РПЛ.

31 августа казанский клуб уступил красно-белым на выезде со счетом 0:1. На 74-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эсекьель Барко.

«Кто сильнее — «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — более сыгранная команда. Сейчас только 7-й тур, у «Спартака» новый тренер и новые эмоции, это видно. Они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность.

Но даже если взять игру этих команд, то «Спартак» выглядел цельно и в каких-то моментах даже переигрывал. Но надо понимать, что у «Зенита» была большая потеря — Глушенков не играл. Сейчас, когда подъехали новые ребята [Лусиано и Соболев] плюс восстановится Максим, можно будет смотреть на дистанции», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По итогам 7-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 14 баллами располагается на 4-й позиции. «Рубин» заработал 10 очков и идет на 8-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Олег Иванов (футбол)
ФК Зенит
Читайте также
Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы
Умер отец хоккеистов Валерия и Павла Буре
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя