Сегодня, 00:05
Хавбек «Рубина», экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» сравнил «Зенит» и мадридский «Реал».
«Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?
Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример — «Реал» при Анчелотти. А в России — «Зенит» времен Семака.
Отличительная черта этих команд — способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.
Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил.
«Динамо» такими качествами пока не обладает. Там собраны футболисты, которые за карьеру ничего не выигрывали. Вот и дрогнули в последний момент, хотя в Краснодаре устраивала даже ничья», — написал Иванов для «СЭ».