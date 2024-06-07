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Сегодня, 00:05

Олег Иванов: «Зенит» Семака — как «Реал» Анчелотти»

Олег Иванов
Колумнист
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Хавбек «Рубина», экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» сравнил «Зенит» и мадридский «Реал».

«Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?

Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример — «Реал» при Анчелотти. А в России — «Зенит» времен Семака.

Отличительная черта этих команд — способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.

Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил.

«Динамо» такими качествами пока не обладает. Там собраны футболисты, которые за карьеру ничего не выигрывали. Вот и дрогнули в последний момент, хотя в Краснодаре устраивала даже ничья», — написал Иванов для «СЭ».

 
Марцел Личка. Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»

 

Олег Иванов (футбол)
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
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