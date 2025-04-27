Олег Иванов стал самым возрастным игроком в истории РПЛ с 2 голевыми передачами в одном матче

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов сделал две результативные передачи в матче 26-го тура РПЛ против «Факела» (2:1).

Как сообщает Opta, хавбек стал самым возрастным игроком в истории чемпионата России с таким достижением. Иванов сделал два голевых паса в возрасте 38 лет и 266 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал другому футболисту «Рубина» Гекденизу Караденизу. Турок установил его в возрасте 37 лет и 220 дней в 2017 году.

В сезоне-2024/25 Иванов принял участие в 31 матче «Рубина» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.