Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отреагировал на новость о завершении карьеры экс-полузащитником клуба Павлом Мамаевым.

«У Павла есть самое главное для игрока — футбольный интеллект и хорошая техника в работе с мячом. Он нестандартно мыслит и действует на поле, был очень эффективен. Не хочется писать в прошедшем времени, потому что качества не имеют прошедшего времени.

Вспоминаю, как они со Смоловым подошли ко мне на тренировке и попросили разыграть пенальти в игре — я разрешил. Они тренировались и разыгрывали розыгрыш-пенальти каждый день на тренировках и в игре. Тогда еще с «Тереком» прекрасно его исполнили: Павел отдал передачу, а Федор забил. Не помню, чтобы кто-то ранее и сейчас так разыгрывали пенальти в России. Павел полностью отдавался игре и команде, за которую выступал. Всегда хотел играть в стартовом составе. Очень переживал, когда не играл. По характеру — лидер.

У нас были разные отношения, но мы всегда уважали друг друга. Очень жаль, что Павел решил закончить игровую карьеру. Благодарен ему за совместную работу в «Краснодаре»! Желаю, чтобы у него была такая же успешная реализация в дальнейшем в жизни! И пусть он когда-нибудь передаст свое футбольное мастерство молодым игрокам!» — сказал Кононов Sport24.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.