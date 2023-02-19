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Кононов: «Натурализация футболистов — всегда была, есть и будет. У нас в России любят бразильских игроков»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Получение гражданства и натурализация футболистов — всегда была, есть и будет. Это абсолютно нормальная практика во всем мире. И у нас в России любят бразильских игроков... Я с ними работал и получал большое удовольствие. Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России, это прерогатива главного тренера. А насчет патриотизма, сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА. Имею в виду, что еще есть не менее сильное понятие — профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, мое мнение: их уровень позволит усилить игру команды», — цитирует Кононова Sport24.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-kononov-klaudino-i-malkom-v-sbornoy-rossii-pomimo-patriotizma-yest-ne-meneye-silnoye-ponyatiye-professionalizm
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Олег Кононов
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