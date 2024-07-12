Малышев: «Спартак» — самый популярный клуб России, вне зависимости от текущих результатов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова главы правления «Зенита» Александра Медведева. Ранее он назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Не хочу комментировать чьи-то слова. Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов, «Спартак» все равно самый популярный клуб страны. Я в этом убежден, так как сам много лет болею за «Спартак», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в таблице.