Олег Малышев — об Абаскале: «Тренер достаточно молодой, но очень амбициозный и с большим будущим»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

— Как часто общаетесь с Абаскалем. Дайте оценку его первому сезону.

— Как член совета директоров общался с ним периодически. Мои оценки не изнутри, а как зрителя и болельщика. Тренер достаточно молодой, но очень амбициозный, интересный и с большим потенциалом и будущим. Очень хочется, чтобы он реализовал свой потенциал в «Спартаке». Для первого сезона в новой стране, с новой командой и в непростых условиях, Гильермо в целом по сезону показал себя очень качественным тренером, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня как болельщика расстроили. Мы обсуждали это. Нравится, что Гильермо не паникует. Он видит проблему и работает.