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Сегодня, 16:45

Малышев: «Вчера Джикия принимал полноценное участие в тренировке»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника красно-белых Георгия Джикии.

— Что с контрактом Джикии?

— Как только будет принято какое-то решение, мы обязательно об этом расскажем.

— Как себя чувствует Георгий?

— Лучше. Он вчера принимал полноценное участие в тренировке.

— То есть он поедет в Калининград с командой?

— Я очень рассчитываю, что да.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Игрок восстанавливался после ушиба бедра.

«Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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