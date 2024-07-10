Сегодня, 12:06
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с нападающим Квинси Промесом.
— Закончился контракт Промеса, до сих пор надеетесь на продолжение сотрудничества?
— Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение.
— То есть хотите продолжить сотрудничество?
— Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать.
1 июля стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт. За «Спартак» 32-летний футболист всего провел 235 матчей, в которых забил 114 голов.