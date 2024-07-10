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Сегодня, 12:06

Малышев — о Промесе: «Ждем решения в Дубае. На данный момент нечего обсуждать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии «СЭ» поделился мнением о ситуации с нападающим Квинси Промесом.

— Закончился контракт Промеса, до сих пор надеетесь на продолжение сотрудничества?

— Ждем решения в Дубае, да. И дальше будем принимать решение.

— То есть хотите продолжить сотрудничество?

— Мы будем принимать решение по факту. На данный момент нечего обсуждать.

1 июля стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт. За «Спартак» 32-летний футболист всего провел 235 матчей, в которых забил 114 голов.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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