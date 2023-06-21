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Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Давать сейчас оценку работы Эшуорта некорректно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции поделился мнением о спортивном директоре красно-белых Поле Эшуорте.

— Со стороны уход Мележикова выглядит как решение вопросы непростых отношении с Эшуортом. Чем и как он занимается в «Спартаке», поясните, пожалуйста?

— Знаю критическое отношение многих к Полу. Он не так давно в клубе. В моем понимании, времени Пол не терял. Он выстраивал работу скаутов, нанимал в клуб скаутов-аналитиков. Они создавали систему принятия решений и анализа по игрокам. Он формировал планы по трансферам. На данный момент у него есть четкие задачи, четкий план. Есть список игроков, который подготовила его команда, он согласован с тренером. Посмотрим на результаты трансферного окна, а потом будем давать оценку результатам.

— Верно ли, что недопонимания с ним у Мележикова не было. А лично вы удовлетворены его работой?

— Пока он работает в клубе, мы ему доверяем. И наша задача — помогать. Нет личных симпатий или антипатий. Личных отношений с ним у меня нет. Я не участвовал в его приглашении. Когда я принимал участие в совещании по тем или иным трансферам, я старался высказывать свое мнение по тому или иному поводу и помогать. Давать оценку сейчас я считаю, некорректно. Дождемся окончания трансферного окна.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Пол Эшуорт
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0
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