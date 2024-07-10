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Сегодня, 12:11

Малышев: «Никто не обращался в «Спартак» по поводу Зиньковского»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Динамо» к полузащитник красно-белых Антону Зиньковскому

— Сообщалось об интересе «Динамо» к Антону Зиньковскому. Возможна ли его продажа? Обращалось ли «Динамо»?

— Никто не обращался. Вы, как всегда, знаете намного больше чем я про наши трансферы, — сказал «СЭ» Малышев.

— Интересно было бы рассмотреть Пиняева? Сообщалось, что «Спартак» активно ищет левого вингера.

— Я скучный. Не вижу смысла обсуждать слухи, домыслы. Если есть какой-то факт, если идут переговоры, что мы кого-то приобрели или продаем, я вам расскажу.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

7 июля сообщалось, что «Спартаку» предложили приобрести форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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