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Малышев — об отказе Актюркоглу от перехода в «Спартак»: «Слова агентов зачастую не соответствуют действительности»

Малышев прокомментировал отказ Актюркоглу от перехода в «Спартак»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слова агента полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, который заявил, что футболист отказался от перехода в московский клуб из-за отсутствия еврокубков.

— Заявление агента Актюркоглу об отказе из-за отсутствия еврокубков? Вы должны понимать, что комментарии агентов зачастую не соответствуют действительности, а направлены на какой-то пиар игрока, попытку пристроить. Конкретно по этому футболисту не комментирую. Но это не секрет. Давно известно, что возможность привезти серьезного игрока сборной зачастую ограничена в связи с тем, что российские клубы не участвуют в еврокубках, — сказал Малышев.

25-летний футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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