В «Спартаке» объяснили трансфер Бабича: «Мы посчитали, что он усилит состав»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал подписание защитника Срджана Бабича из «Альмерии».

«Переговоры проходили быстро и эффективно. Все решилось в течение нескольких дней. Трансфер Бабича — наше совместное с главным тренером решение по совокупности качеств. Мы посчитали, что он усилит состав. Трансферная кампания закончилась? Окно еще не закрыто, но основные задачи мы выполнили», — сказал Малышев.

27-летний Бабич играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Серб провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.