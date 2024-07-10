Сегодня, 14:27
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную кампанию «Зенита» в летнее трансферное окно.
— Правда, что разница в стоимости команд и бюджета есть. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Игроки делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что еще удастся усилиться, — сказал Малышев.
В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.