Малышев — о закупке «Зенита»: «Есть разница в стоимости команд и бюджета»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансферную кампанию «Зенита» в летнее трансферное окно.

— Правда, что разница в стоимости команд и бюджета есть. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Игроки делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что еще удастся усилиться, — сказал Малышев.

В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.