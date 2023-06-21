Гендиректор «Спартака» Малышев: «Бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

— Какой сейчас бюджет «Спартака», каким будет на след сезон?

— Сейчас идет процесс финализации бюджета. Внимательно изучаем все цифры. Позже смогу прокомментировать. Думаю, бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом. Насколько и за счет каких статей, скажу чуть позже.

— Где может быть рост доходов клуба исходя из аудита?

— Эта тема важна, но она приобретает актуальность через шаг. Помимо акционера, источником дохода клуба является, по сути, база болельщиков. Чем она больше, тем выше шансы больше зарабатывать. Задача номер один — разработка детального плана по работе с болельщиками.

— Олег Иванович Романцев рассказывал, что Старостин ему сказал, что у нас отберут партбилеты. Чем рискуете вы?

— Наверное, да... Для меня эта история — не этап в карьере. Не интересный проект в мой портфель. Искренне говорю, что я предан «Спартаку» многие годы и посвящал клубу много времени. Для меня это персональная история. Есть ответственность перед людьми, которые меня назначили — перед «Лукойлом». Но в первую очередь — перед болельщиками и самим собой.