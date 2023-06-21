Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Гендиректор «Спартака» Малышев: «Бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

— Какой сейчас бюджет «Спартака», каким будет на след сезон?

— Сейчас идет процесс финализации бюджета. Внимательно изучаем все цифры. Позже смогу прокомментировать. Думаю, бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом. Насколько и за счет каких статей, скажу чуть позже.

— Где может быть рост доходов клуба исходя из аудита?

— Эта тема важна, но она приобретает актуальность через шаг. Помимо акционера, источником дохода клуба является, по сути, база болельщиков. Чем она больше, тем выше шансы больше зарабатывать. Задача номер один — разработка детального плана по работе с болельщиками.

— Олег Иванович Романцев рассказывал, что Старостин ему сказал, что у нас отберут партбилеты. Чем рискуете вы?

— Наверное, да... Для меня эта история — не этап в карьере. Не интересный проект в мой портфель. Искренне говорю, что я предан «Спартаку» многие годы и посвящал клубу много времени. Для меня это персональная история. Есть ответственность перед людьми, которые меня назначили — перед «Лукойлом». Но в первую очередь — перед болельщиками и самим собой.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Смородская назвала неудачным трансфер Игнатьева в «Локомотив»
Петржела: «В Чехии найдутся те, кто захочет покритиковать Личку за переход в «Динамо»
Мележиков: «Мне предложили должность в структуре «Лукойла», но я отказался»
Гендиректор «Спартака» Малышев — о судействе: «Порой казалось, что судьи несправедливы»
Гендиректор «Спартака» Малышев — о конкуренции с «Зенитом»: «Про перчатки говорить не будем»
Олег Малышев — об Абаскале: «Тренер достаточно молодой, но очень амбициозный и с большим будущим»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олег Малышев — об Абаскале: «Тренер достаточно молодой, но очень амбициозный и с большим будущим»

Гендиректор «Спартака» Малышев — о конкуренции с «Зенитом»: «Про перчатки говорить не будем»