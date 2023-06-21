Олег Малышев — о «Спартаке-2»: «Посмотрим, как пройдет реформа второй лиги»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию со «Спартаком-2».

— Какова судьба «Спартака-2»? Будет ли у «Спартака» фарм-клуб?

— Консолидированное мнение спортивного блока в том, что мы изучаем, какого уровня соревнование будет во второй лиге. На данный момент мы считаем, что игрокам, которые находятся в переходной фазе, интереснее играть в арендах в РПЛ или в первой лиге. Турнирах с хорошим уровнем игры и большим количеством игрового времени. Посмотрим, как пройдет реформа второй лиги. Пока предпочтительнее — аренда. Решение о приобретении возможного зарубежного фарм-клуба сложно с учетом политической остановки. Мы рассматриваем варианты партнерских отношений клубами из особенно дружественных стран. Не исключаем варианты аренд в такие команды.