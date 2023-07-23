Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:28

Малышев о болельщиках «Спартака» в матче с «Нефтчи»: «Как я понимаю, ситуация уже разрешилась»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о болельщиках красно-белых в матче с «Нефтчи».

«Есть ли последствия после матча с «Нефтчи»? На данный момент, как я понимаю, нет. Были минимальные последствия для болельщиков. Как я понимаю, ситуация уже разрешилась. Работаем дальше», — заявил Малышев.

18 июля некоторые фанаты «Спартака» зажгли файеры во время товарищеского матча против «Нефтчи» (2:0), который прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.

Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Хлусевича
Дисквалифицированная за допинг американская бегунья Шелби Хулихан побила рекорд США
Просивший об участии в саммите БРИКС Макрон не получил приглашение
Зеленский назвал причину оттягивания контрнаступления ВСУ
Блинкен обозначил сроки поставки Украине истребителей F-16
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» отреагировали на переход Эраковича в «Зенит»

Хлусевич прокомментировал победу «Спартака» в первом туре РПЛ