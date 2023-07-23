Малышев о болельщиках «Спартака» в матче с «Нефтчи»: «Как я понимаю, ситуация уже разрешилась»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о болельщиках красно-белых в матче с «Нефтчи».

«Есть ли последствия после матча с «Нефтчи»? На данный момент, как я понимаю, нет. Были минимальные последствия для болельщиков. Как я понимаю, ситуация уже разрешилась. Работаем дальше», — заявил Малышев.

18 июля некоторые фанаты «Спартака» зажгли файеры во время товарищеского матча против «Нефтчи» (2:0), который прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Из-за этого игра была приостановлена на несколько минут.