Генеральный директор «Спартака» Малышев о победе над «Оренбургом»: «Испытал огромную радость»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Немного валидольно. Но поздравляю всех с началом сезона! Испытал огромную радость, я пока больше болельщик, чем функционер. Бонгонда? Он тренируется недавно и уже показывает определенный уровень. Очень надеюсь, что когда он полностью вольется в команду, то даст еще больший результат», — сказал Малышев.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.