Сегодня, 13:57
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что нападающий красно-белых Александр Соболев тренируется с командой.
— Можете сказать, если ли общение по Соболеву?
— Еще раз вынужден повторить, что не очень люблю комментировать слухи и какие-то неофициальные обсуждения. Он футболист «Спартака», тренируется. Может ли такое быть, что кто-то из текущего состава покинет команду? Ну, теоретически, наверное, может. На данный момент нет. Никакого решения нет по футболистам на выход. О тех, с кем мы приняли решение расстаться, написано на клубном сайте.
— Как вам пост Соболева на фоне Петербурга?
— Тут лучше у Александра спросить. Фотография очень красивая, красивый вид.
— Вчера он был на тренировке?
— Да, вчера он был на тренировке, как всегда.
Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.