Романцев — о матче «Краснодара» и «Зенита»: «Вопрос о будущем чемпионе для меня и не стоял»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о матче лидеров РПЛ «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре, который завершился со счетом 1:2.

— Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны — «Зенит» или «Краснодар»? Вы его получили?

— А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.

За семь туров до конца «Зенит» опережает «Краснодар» на четыре очка.

«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева