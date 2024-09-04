Романцев — о переходе Соболева в «Зенит»: «Флаг ему в руки»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

27-летний футболист подписал с питерцами трехлетний контракт с возможностью его продления на один сезон.

— Много шума вызвал переход Александра Соболева в «Зенит». Особенно возмущались фанаты красно-белых, а кто-то, напротив, не видел в желании форварда выступать за Питер ничего страшного, учитывая, что Александр не воспитанник «Спартака». А как поступил бы тренер Романцев, если бы его футболист не скрывал желания уйти из команды?

— Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными — более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок.

Что касается спартаковских корней, то и они не все решают. Не помешали же в свое время отправиться в Питер выросшему в «Спартаке» Артему Дзюбе. И причины там были известны — разногласия с тренером. Такое бывает. А здесь команду возглавил новый человек. И если бы уход Соболева прокомментировал Станкович, то я бы тренеру поверил. Потому не вижу повода для обсуждения этой рядовой темы. Тем более что с подписанием Соболевым контракта с «Зенитом» она сама собой умерла.

Что касается моего отношения к тем, кто собирался покинуть «Спартак», то меня прежде всего интересовали мотивы такого желания. К счастью, подобного рода проблем, как с уходом Дзюбы или Соболева, в моем «Спартаке» не возникало. И обычно связано это было со стремлением ребят поиграть в Европе. С каждым из них я обсуждал этот шаг, но никогда не навязывал своего мнения. А вот отъезд любого из них переживал. Помню, как тяжело было расставаться с отправившимся в «Рому» Димой Аленичевым. Посидели, поговорили. А на прощание он спросил: «Иваныч, вы меня понимаете?» И я пожал ему руку, — сказал Романцев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.