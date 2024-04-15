Романцев — о ситуации с билетами для «Зенита» в Краснодаре: «Старостин говорил, что нельзя злить соперника»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с билетами, выделенными «Краснодаром» для семей игроков и тренеров, а также болельщиков «Зенита».

— А вот Семак поведал журналистам, что в этот вечер дополнительной мотивацией для «Зенита» стало странное «гостеприимство» «Краснодара», выдавшего родственникам игроков билеты под самой крышей и неожиданно урезавшего квоту билетов болельщикам. Так что команда сражалась еще за свои семьи и фанатов. Приходилось сталкиваться с чем-то подобным?

— Всякое бывало. В связи с этим вспоминаю, как в свое время, уча меня, молодого тренера, мудрый Николай Петрович Старостин частенько повторял: «Запомни, Олег, никогда нельзя злить соперника». Выходит, и здесь он был, как всегда, прав...

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре РПЛ и за семь туров до конца чемпионата увеличил отрыв от «быков» до четырех очков.

«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева