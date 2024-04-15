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Сегодня, 16:30

Романцев — о ситуации с билетами для «Зенита» в Краснодаре: «Старостин говорил, что нельзя злить соперника»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с билетами, выделенными «Краснодаром» для семей игроков и тренеров, а также болельщиков «Зенита».

— А вот Семак поведал журналистам, что в этот вечер дополнительной мотивацией для «Зенита» стало странное «гостеприимство» «Краснодара», выдавшего родственникам игроков билеты под самой крышей и неожиданно урезавшего квоту билетов болельщикам. Так что команда сражалась еще за свои семьи и фанатов. Приходилось сталкиваться с чем-то подобным?

— Всякое бывало. В связи с этим вспоминаю, как в свое время, уча меня, молодого тренера, мудрый Николай Петрович Старостин частенько повторял: «Запомни, Олег, никогда нельзя злить соперника». Выходит, и здесь он был, как всегда, прав...

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре РПЛ и за семь туров до конца чемпионата увеличил отрыв от «быков» до четырех очков.

«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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