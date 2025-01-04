Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Олег Романцев назвал Головина лучшим российским футболистом 2024 года

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выбрал лучшего футболиста России в уходящем году, назвав им полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра — дело коллективное, а короля делает свита. Но для «СЭ» сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек», — заключил Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. «Как и Станковича, меня захлестывали эмоции, но выручала сигарета». Олег Романцев — о «Спартаке», Угальде и итогах 2024-го

Александр Головин
Олег Романцев
Читайте также
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
В «Уральских авиалиниях» сообщили о подготовке резервного борта из Шарм-эш-Шейха
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
«Нашего влШамиль Тарпищев — о «Спартаке», Абаскале, Станковиче
Сегодня
Вчера
Неделя