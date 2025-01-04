Олег Романцев назвал Головина лучшим российским футболистом 2024 года

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выбрал лучшего футболиста России в уходящем году, назвав им полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра — дело коллективное, а короля делает свита. Но для «СЭ» сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек», — заключил Романцев.