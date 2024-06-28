Романцев — о тренерской карьере Мостового: «Тот, кто доверит ему команду, не прогадает!»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил шансы экс-полузащитника красно-белых Александра Мостового начать тренерскую карьеру.

— Александр Мостовой заявил, что готов работать тренером. Как думаете, реально ли начинать карьеру в 55 лет? Вы в этом возрасте уже оставили профессию...

— Я закончил, потому что вдруг почувствовал себя, как говорят в народе, выжатым лимоном — слишком уж многое к тому моменту пришлось пережить. Александр, с которым мы общаемся, полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем! Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал. Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В составе красно-белых он дважды стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.