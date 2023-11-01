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Сегодня, 10:30

Романцев — о приглашении в РПЛ белорусских клубов: «Почему нет? Главное — не стоять на месте»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

— Как относитесь к возможному включению в российский чемпионат клубов из Белоруссии, о котором заявил министр спорта Олег Матыцин?

— А почему бы и не нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Гончаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать стоит! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.

Олег Романцев. «Звать судей из Саудовской Аравии — не выход. Наш футбол это уже проходил!» Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
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