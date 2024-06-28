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Сегодня, 13:20

Романцев поддержал Игоря Денисова: «Можно было по-человечески разобраться в ситуации»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал экс-полузащитника национальной команды и «Зенита» Игоря Денисова, которого отстранили от работы в футболе на один год условно.

— Недавно Игоря Денисова условно отстранили от футбола на год, а его команде «Торпедо-2011» присудили техническое поражение — за то, что он ошибочно выпустил на поле незаявленного игрока. Причем Игорь просил оштрафовать только его, но ему ответили: «Это тебе будет уроком». Вам не кажется возмутительным такое решение? Ведь речь идет о детском футболе, где не платят премиальных, а воспитывают смену. Где ребят учат игре, а не зарабатывают на них деньги...

— Как никто другой понимаю Игоря — обидно, когда из мухи раздувают слона на таком уровне. Но у тех, кто живет и работает под девизом «чтоб другим неповадно было», это обычная ситуация. И для них буква закона, которой всегда есть возможность прикрыться, главное! Но ведь можно было по-человечески разобраться в этой простой ситуации. И ограничиться впервые оступившемуся молодому тренеру выговором, а не гвоздить штрафом с дисквалификацией. Да еще и лишением победы, причины которой надо объяснять пацанам. А это больно...

Что касается заявления насчет «урока на будущее», то дружески посоветую Игорю не посыпать голову пеплом, а сделать для себя выводы. Поверь, в нашей профессии еще будет немало моментов, когда потребуется держать себя в руках и не падать духом.

А пока удачи тебе, тренер Игорь Владимирович Денисов!

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В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3. 40-летний Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года.

Игорь Денисов
Олег Романцев
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