Романцев — о гала-матче: «Игроки ЦСКА и «Спартака» — друзья, но на поле враги»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о гала-матче против ЦСКА на Кубке Игоря Акинфеева-2024.

Команда Олега Романцева обыграла команду Валерия Газзаева 2:0 в основное время и 7:6 — в серии пенальти.

«Столько детей и взрослых пришли на гала-матч, очень приятно. А самое главное — это добрая атмосфера. Игроки ЦСКА и «Спартака» — друзья, хорошие товарищи, но на поле враги. Гала-матч получился отличным. Я получил удовольствие, как и многие другие», — сказал Романцев «СЭ».

Кубок Игоря Акинфеева — открытый международный футбольный турнир. Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году состоялся первый такой турнир.