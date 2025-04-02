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2 апреля, 09:15

Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Победа над «Зенитом» дала повод заговорить о том, что «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Ничья в Грозном поставила под сомнения надежды фанатов?

— Прямо скажу: потеря двух важнейших очков — досадная осечка. Но вовсе не повод опускать руки. Уступить в бою не значит проиграть сражение. Объективно не вижу, в чем «Зенит» и «Краснодар» сегодня превосходят «Спартак». Да, у команды Семака больший чемпионский опыт. А клуб Галицкого растет и мужает. Это мощные, достойные противники. Но матчи с ними показали: у «Спартака» есть резервы, за счет которых он способен побеждать главных конкурентов. Видно, что с приходом Станковича команда вновь крепнет характером, благодаря чему учится вытаскивать игры в сложнейших ситуациях. И это может стать ее решающим козырем в борьбе за чемпионство. Но в ней непозволительно сорить очками во встречах с командами, которые у тебя за спиной.

Хотя матч в Грозном я бы к таковым не отнес. «Спартак» вел игру, владел инициативой, создал несколько стопроцентных моментов. Но в этот раз фарт был не на его стороне. Такое в футболе случается. Иначе чем объяснить то, как после удара Барко со штрафного Мартинс не добил в пустой угол мяч, отбитый Шелией? Или как во втором тайме, находясь в идеальной позиции, Гарсия не переиграл голкипера «Ахмата»? Чуть позже, получив в штрафной идеальный пас от Барко, пальнул мимо ворот Маркиньос. А еще до перерыва хозяев после удара Гарсии головой спасла перекладина.

Это воспринималось особенно болезненно на фоне того, что конкуренты «Спартака» наколотили «Факелу» и «Рубину» на пару девять голов. Так что в этом туре в реализации моментов мы им уступили. Но повода для похорон мечты о чемпионстве я не вижу. В футболе, как и в жизни, на смену черной полосе приходит белая. Надо только этого очень захотеть. Тем более что календарь у команд Семака и Мусаева не из легких. А в середине апреля им предстоит еще и очная встреча в Санкт-Петербурге. Так что все еще впереди. Просто теперь «Спартаку» надо выходить на каждый матч, оставляя в раздевалке все сомнения. И вспомнить, как они побеждали «Зенит».

Олег Романцев.Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
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Олег Романцев
РПЛ
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