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Сегодня, 09:15

Романцев: «Ивич сделал ставку на строжайшую игровую дисциплину и выполнение его установок»

Александр Львов
Обозреватель
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о стиле лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Сергей Торбин: — Тренер «Краснодара» Ивич после победы над «Спартаком» заявил, что «играть можно во дворе, а в чемпионате нужно совершать правильные действия для достижения результата». Как вы относитесь к такой тренерской философии и насколько она эффективна в работе?

— Еще давным-давно англичане сказали, что самое красивое в футболе — это счет. Стало быть, то, как он добывается, не должно никого волновать. Ведь нерадующие глаз «защепки» и «автобусы» забываются, а результат остается. Но я из тех, для кого футбол всегда был прежде всего Игрой. Скажем, в свое время «Интер» стал чемпионом, добывая победы тяжелым трудом, буквально вымучивая каждый гол. Смотреть на это было неинтересно. Но его болельщики были счастливы и кричали — мы первые! Возможно, располагая классными защитниками, такой вариант может устроить тренера, для которого самое главное — результат. Я бы не сказал, что «Краснодар» добывает очки тяжелой работой на поле с оглядкой на свои ворота. У него поставлена игра, в каждой линии есть лидеры — Сафонов, Оласа, Черников, Сперцян, Кордоба. Главное, что команда не сорит очками на полустанках. Что и подтверждают слова Ивича, сделавшего ставку на строжайшую игровую дисциплину и четкое выполнение его установок. Это работает, а значит, оправдывает выбранный тренером путь.

Олег Романцев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
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