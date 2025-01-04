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Судейство

Сегодня, 09:30

Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судейском скандале с обвинениями в коррупции со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Начну с того, что всем этим должны заниматься компетентные органы. И конечно, очень странно, что в этой истории фигурируют безымянные герои, хотя с ними общались официальные лица. Прав Игорь Ледяхов, недавно заявивший в «СЭ», что если у губернатора есть неопровержимые доказательства коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, то пусть он их обнародует. Еще ходят разговоры о каких-то десяти клубах, якобы замешанных в коррупции. Но и они не названы!

Что касается судейства, то от бесконечных разговоров о нем меня уже начинает подташнивать. Слышал, что в Китае провели оперативное расследование, в результате которого глава судейского корпуса оказался за решеткой. Вот там почему-то арбитры и их начальники не являются неприкасаемыми. Говорят, там за коррупцию и расстреливают, но это лихих китайцев не останавливает. Потому для наведения порядка среди любителей поживиться футбольными деньгами создан специальный орган безопасности, которому заодно поручено присматривать еще и за игроками. А у нас проблему коррупции в футболе поднял уважаемый губернатор, призванный руководить громадной индустриальной областью.

Словом, самарская история — событие уникальное и тревожное. И мне очень жалко, что произошла она в городе, где очень любят футбол. Как жалко и симпатичную задорную команду, которая играет для болельщиков. А еще очень неприятно, что все происшедшее может быть на руку тем, кто всеми силами стремится продлить изоляцию нашего футбола. В остальном же все пока на уровне слухов, которые обычно порождают взаимное недоверие и подозрительность», — заключил Романцев.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. «Как и Станковича, меня захлестывали эмоции, но выручала сигарета». Олег Романцев — о «Спартаке», Угальде и итогах 2024-го

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Олег Романцев
РПЛ
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