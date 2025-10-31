Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

31 октября, 16:10

Романцев — о судействе: «В Сербии в ЭСК тоже одни иностранцы?»

Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ.

— На вопрос «СЭ», почему в экспертно-судейскую комиссию входят одни иностранцы, глава судейского корпуса Милорад Мажич ответил, что в ней должны трудиться только независимые эксперты. Получается, что российские специалисты могут проявлять предвзятость в оценке решений арбитров?

— Интересуясь моим мнением, вы сами и ответили на свой вопрос. Причем на все сто процентов правильно. По иному эта ситуация и не может восприниматься. И было бы любопытно узнать, как обстоят дела с этим вопросом, скажем, в той же Сербии, откуда родом господин Мажич, или в Англии с Италией? Там, в этой самой коллегии, тоже трудятся только иностранцы, или может и своим доверяют? Лично мне такой подход не нравится, поскольку не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей. Еще было бы интересно услышать, пользуются ли в названных странах в судейских делах полиграфом, который в народе кличут «детектором лжи»? Кстати, насколько мне известно, данные полиграфа в суде не учитываются, поскольку столь хитрый аппарат народ уже научился обманывать. Скажу лишь, что раз уж мы обсуждаем такую скользкую тему, как порядочность арбитров, значит, проблема судейства в нашем футболе относится к категории больных. Но ведь не из тех, что считается неизлечимой? И решать ее нужно не с помощью приглашения иностранцев и применением детекторов, а качественной и терпеливой работой по воспитанию арбитров. В мои игровые времена это были авторитетные и уважаемые люди. Причем судейство для них не было средством пополнения семейного бюджета, а просто любимым делом, которым они занимались, получая какие-то гроши в виде суточных. И сейчас, встречаясь с теми из них, кто еще жив, никогда не забываю говорить им спасибо. А в завершение этой темы, приведу слова Сергея Семака, сказанные по окончании матча с «Динамо»: «По поводу ЭСК уже много говорили, кто заседает и как принимают решения, но ничего не меняется, все бесполезно».

И это говорит тренер команды, которая победила!

Олег Романцев&nbsp;&mdash; об&nbsp;увольнении Дмитрия Парфенова из &laquo;Торпедо&raquo;, сборной России, лимите и&nbsp;судьях.«Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах

4

  • Sergey Sparker

    Что значит независимые эксперты? Если они работают на общественных началах то независимость возможна. Если они получают денежное вознаграждение, как они могут бы независимы от того, кто им платит? Не смешите мои тапочки. Кто платит, тот и танцует девушку. Так было, есть и будет.

    31.10.2025

  • Slim Tallers

    Так на России всегда любили иностранцев. Даже все цари,начиная с Екатерины второй были чистокровными немцами.

    31.10.2025

  • Alex Vik

    Судьи они большей частью порядочные. Мало не берут, только порядочными количествами.

    31.10.2025

  • Кот

    Романцев — об отсутствии россиян в ЭСК: "не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей." ------------------------- Назовите, Романцев, хотя бы 3-4 фамилии, — кто эти порядочные люди (для работы в ЭСК) ? Вопрос без иронии.

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Олег Романцев
    РПЛ
    Милорад Мажич
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя