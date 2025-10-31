Судейство
31 октября, 16:10
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ.
— На вопрос «СЭ», почему в экспертно-судейскую комиссию входят одни иностранцы, глава судейского корпуса Милорад Мажич ответил, что в ней должны трудиться только независимые эксперты. Получается, что российские специалисты могут проявлять предвзятость в оценке решений арбитров?
— Интересуясь моим мнением, вы сами и ответили на свой вопрос. Причем на все сто процентов правильно. По иному эта ситуация и не может восприниматься. И было бы любопытно узнать, как обстоят дела с этим вопросом, скажем, в той же Сербии, откуда родом господин Мажич, или в Англии с Италией? Там, в этой самой коллегии, тоже трудятся только иностранцы, или может и своим доверяют? Лично мне такой подход не нравится, поскольку не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей. Еще было бы интересно услышать, пользуются ли в названных странах в судейских делах полиграфом, который в народе кличут «детектором лжи»? Кстати, насколько мне известно, данные полиграфа в суде не учитываются, поскольку столь хитрый аппарат народ уже научился обманывать. Скажу лишь, что раз уж мы обсуждаем такую скользкую тему, как порядочность арбитров, значит, проблема судейства в нашем футболе относится к категории больных. Но ведь не из тех, что считается неизлечимой? И решать ее нужно не с помощью приглашения иностранцев и применением детекторов, а качественной и терпеливой работой по воспитанию арбитров. В мои игровые времена это были авторитетные и уважаемые люди. Причем судейство для них не было средством пополнения семейного бюджета, а просто любимым делом, которым они занимались, получая какие-то гроши в виде суточных. И сейчас, встречаясь с теми из них, кто еще жив, никогда не забываю говорить им спасибо. А в завершение этой темы, приведу слова Сергея Семака, сказанные по окончании матча с «Динамо»: «По поводу ЭСК уже много говорили, кто заседает и как принимают решения, но ничего не меняется, все бесполезно».
И это говорит тренер команды, которая победила!
Sergey Sparker
Что значит независимые эксперты? Если они работают на общественных началах то независимость возможна. Если они получают денежное вознаграждение, как они могут бы независимы от того, кто им платит? Не смешите мои тапочки. Кто платит, тот и танцует девушку. Так было, есть и будет.
31.10.2025
Slim Tallers
Так на России всегда любили иностранцев. Даже все цари,начиная с Екатерины второй были чистокровными немцами.
31.10.2025
Alex Vik
Судьи они большей частью порядочные. Мало не берут, только порядочными количествами.
31.10.2025
Кот
Романцев — об отсутствии россиян в ЭСК: "не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей." ------------------------- Назовите, Романцев, хотя бы 3-4 фамилии, — кто эти порядочные люди (для работы в ЭСК) ? Вопрос без иронии.
31.10.2025