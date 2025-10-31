Романцев — о судействе: «В Сербии в ЭСК тоже одни иностранцы?»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в РПЛ.

— На вопрос «СЭ», почему в экспертно-судейскую комиссию входят одни иностранцы, глава судейского корпуса Милорад Мажич ответил, что в ней должны трудиться только независимые эксперты. Получается, что российские специалисты могут проявлять предвзятость в оценке решений арбитров?

— Интересуясь моим мнением, вы сами и ответили на свой вопрос. Причем на все сто процентов правильно. По иному эта ситуация и не может восприниматься. И было бы любопытно узнать, как обстоят дела с этим вопросом, скажем, в той же Сербии, откуда родом господин Мажич, или в Англии с Италией? Там, в этой самой коллегии, тоже трудятся только иностранцы, или может и своим доверяют? Лично мне такой подход не нравится, поскольку не верю, что среди российских специалистов нет порядочных людей. Еще было бы интересно услышать, пользуются ли в названных странах в судейских делах полиграфом, который в народе кличут «детектором лжи»? Кстати, насколько мне известно, данные полиграфа в суде не учитываются, поскольку столь хитрый аппарат народ уже научился обманывать. Скажу лишь, что раз уж мы обсуждаем такую скользкую тему, как порядочность арбитров, значит, проблема судейства в нашем футболе относится к категории больных. Но ведь не из тех, что считается неизлечимой? И решать ее нужно не с помощью приглашения иностранцев и применением детекторов, а качественной и терпеливой работой по воспитанию арбитров. В мои игровые времена это были авторитетные и уважаемые люди. Причем судейство для них не было средством пополнения семейного бюджета, а просто любимым делом, которым они занимались, получая какие-то гроши в виде суточных. И сейчас, встречаясь с теми из них, кто еще жив, никогда не забываю говорить им спасибо. А в завершение этой темы, приведу слова Сергея Семака, сказанные по окончании матча с «Динамо»: «По поводу ЭСК уже много говорили, кто заседает и как принимают решения, но ничего не меняется, все бесполезно».

И это говорит тренер команды, которая победила!