Романцев: «Домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» — удар ниже пояса»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о текущей форме «Зенита» и его шансах на чемпионство.

«Мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков? Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов. Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных. Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» — удар ниже пояса. Но зимние сборы — достаточное время, что бы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге. Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова. Главное, что после уверенной победы в гостях над «быками» команда Станковича поверила, что способна на многое.

Нечто похожее мы проходили в сезоне 1989 года, который из всех победных я выделяю как самый трудный. Тогда, оказавшись в лидерах, мы испытывали постоянное давление со стороны журналистов, болельщиков и соперников. Ведь мало кто верил, что «Спартак» дотянет до золотого финиша. И только после разгрома в Киеве «Динамо» Лобановского поняли — мечта может стать реальностью. А потом были Лужники и победный гол Шмарова в ворота динамовца Чанова в золотом матче...» — заключил Романцев.