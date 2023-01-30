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Сегодня, 16:45

Романцев: «Как тренер понимаю Карпина, но Азия — это темный лес»

Олег Романцев поделился мнением о возможном переходе РФС в АФК
Александр Львов
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода РФС в Азию.

— Вы негативно оценивали вероятный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Но у Валерия Карпина обратная позиция: «Лучше играть, чем не играть». Так как лучше поступить?

— Как тренер я Валерия понимаю. На его месте сам бы хоть в Африку, хоть куда поехал — лишь бы играть! Любой матч международного уровня — проверка сборной и своей работы. Ведь ответы на все вопросы дает участие исключительно в официальных турнирах. Только в них растет команда и сам тренер. А Карпин живет футболом.

И все-таки я бы воздержался от перехода. Европа — это уровень, а Азия для нас — темный лес. Да и нет гарантий, что оттуда нас точно пустят на чемпионат мира. Так что остается только верить в светлое завтра...

Полностью интервью Романцева «СЭ» читайте здесь

Валерий Карпин
Олег Романцев
РФС
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