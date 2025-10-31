Романцев — об иностранцах в РПЛ: «Зеленая улица качественным легионерам, а не безликим середнякам»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне иностранцев в чемпионате России. — Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам. — Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких, как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвалью. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство. Но их везут — видимо, дело прибыльное. По прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло — борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен и здесь таланты еще обязательно появятся. Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам. «Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

