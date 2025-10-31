Видео
31 октября, 16:30

Романцев — об иностранцах в РПЛ: «Зеленая улица качественным легионерам, а не безликим середнякам»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне иностранцев в чемпионате России.

— Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам.

— Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких, как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвалью. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство. Но их везут — видимо, дело прибыльное. По прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло — борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен и здесь таланты еще обязательно появятся.

Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам.

Олег Романцев&nbsp;&mdash; об&nbsp;увольнении Дмитрия Парфенова из &laquo;Торпедо&raquo;, сборной России, лимите и&nbsp;судьях.«Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

22

  • Кариока_двойка.

    Помню Робсона просто ненавидел, он был абсолютно незабивным. А вот Маркао, был просто супер, но Романцев почему-то его упорно не выпускал.

    01.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Спасибо вам Олег Иванович за то, что начали приобретать этот поток второсортного дерьма типа Майданы с Кебе. Всем это так понравилось, это настолько доходное дело, что до сих пор остановиться не могут.

    01.11.2025

  • Berkut-7

    - Не-не это не серьёзно! -А сколько же вы хотите? - По 1 миллиарду ....каждому!

    31.10.2025

  • Динамов

    Любые суперзвёзды будут приезжать в клубы РПЛ, если приказом главы государства установить минимальный бюджет 1 клуба в 1 миллиард долларов, а деньги на это принудительно изъять у российских олигархов.

    31.10.2025

  • Dinamo Poninka

    Мукунку- вождь апачей.

    31.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    как сейчас помню его выступление за Спартак тогда все это было впервые все хотели увидеть капитализмь наяву помню первую рекламу на тв...маааааалс

    31.10.2025

  • Berkut-7

    ДА и так пытаюсь сокращать мысли ) Если бы развернуто ситуацию описывал, тут на 15 страниц вышел бы комментарий.

    31.10.2025

  • Berkut-7

    Иваныч словно в зазеркалье каком-то живёт, где российский чемпионат это топ и сюда поедут ХАлки , Мусиалы и Исаки , стоит просто пригласить.

    31.10.2025

  • Miguel Cotto

    ну он же хороший)

    31.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Вы прямо как Рабинер многобуквенны

    31.10.2025

  • Морская свинка_1979

    Робсона вспомнил почему то. Ностальгия...

    31.10.2025

  • Berkut-7

    Какие Халки будут преизжать к нам? Россия это топ чмепионат что ли? Россия это МАКСИМУМ платформа для того, чтобы через неё запрыгнуть в топ чемпионате европы , поэтому сюда как раз и поедут БЕЗЛИКИЕ легионеры среди которых российские клубы смогут отобратьи довести легионера до приемлемого уровня, не поедут к нам тпо легионеры, то , что приехал ХАлк это просто стеченеи обстоятельств , исключение из правил , что в тот момент, в европе никто не мог просто акт взять и отвалить 50-60 млн за него , а в Зените газпром мог и этим воспользовался, он единственный кто столько мог предложить в тот момент , и кто очень хотел, а сам Халк не очень заморачивался где ему бабки рубить , раз в России дают, а в Англии не приглашают? ну и поеду в Россию....это просто исключение из правил , и Зенит единственный клуб который смог такой трансфер потянуть вообще, остальным клубам каких ещё Халков приглашать? Романцев бюджеты их видел ?НА что оин приглашать вообще будут?

    31.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    «Зеленая улица качественным легионерам, а не безликим середнякам» ======================================================= наивности нет предела покупают тех...кто сюда согласен ехать зеленая улица для качественных легионеров есть...легионеров качественных нет а зеленую улицу надо своим давать

    31.10.2025

  • Солёный

    Робсон, он же Максимка - топ-легионер был )))))))

    31.10.2025

  • Pol Pol

    Какой парадокс, те самые середняки, набраные вагонами ... так и блещут, так и блещут. Ну ладно .... не блещут, но во всяком случае - играют. Дальше то что ? А он и сам не знает, а вот умное словцо, неприложную истину, давно всем известный постулат .... вставить надо ... обьязательно ! Он мне такого деда, старика Ромуальдыча, теперь напоминает, что на берегу речки сидит .... приезжие рыбаки его спрашивают ; - "Слушай дед, а рыба тут есть ? - Да куда она денится !" Исходили всю реку - пусто ! Возвращаются, а тот сидит, как сидел. - "Слушай дед, да нет у вас тут нихрена ! - Дак ... от кудо ж ей взятся !" Футбольный человек, который не при деле .... при чём, давно уже .... никакой уже не советчик ! А так ... вспминальщик обыкновенный.

    31.10.2025

  • Diman_madridista

    Робсон, Ирисметов были качественными? А еще Люк Зоа, тоже по-моему при Романцеве приходил. Конечно обилие легионеров хороших и всяких разных здорово обогащает агентов, делает их очень влиятельными, но не агенты препятствуют развитию российских игроков

    31.10.2025

  • Slim Tallers

    Дальше он скажет "зелёную улицу качественным машинам,а не китайскому пластмассовому говну".

    31.10.2025

  • Секир-башка

    Ну сам-то ты, Иваныч, любил набирать в Спартак именно таких безликих середняков - Йович, Стаменовски, Баги, Фло Эссиен... Какая только шушера тогда здесь не играла.

    31.10.2025

  • andy1962

    В этой связи интересно было бы узнать как вообще леги попадают в наши команды. Выезжают ли представитеши команд, например, в Бразилию и смотрят там за перспективным футболистам или тупо доверяют агентам?

    31.10.2025

  • Petr Bitkin

    Хи. Друже, вы меня восхищаете :)

    31.10.2025

  • Petr Bitkin

    Этот Романцев - не тот Романцев, который в кино Садовского - Демич. Поспорим? :)

    31.10.2025

  • АК-63

    Постойте постойте... Мукунку.. где-то я слышал эту фамилию..

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Олег Романцев
    РПЛ
