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2 апреля, 13:30

Романцев — о Промесе: «Знаковая фигура атаки, но не настолько, чтобы не забивать три матча»

Александр Львов
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— После рестарта РПЛ «Спартак» не забил ни одного гола. Связана ли эта серия с отсутствием Квинси Промеса?

— Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов. Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле — дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате.

Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде — форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего — Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, мы рвали соперников на части! Причем немало забитых мячей были на счету наших полузащитников: Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака — дело общее.

Не собираюсь никому давать советы — каждый видит игру по-своему. А потому хочется надеяться, что голевой голод сменится очередями забитых мячей. Чего искренне и желаю нашим ребятам.

Квинси Промес. «Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева

Квинси Промес
Олег Романцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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