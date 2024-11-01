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Сегодня, 09:15

Романцев — о Дугласе Сантосе в сборной России: «С Брунеем точно поможет!»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Получившего паспорт РФ, в сборную России.

— Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры — вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?

— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеется). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину.

Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Всего 30-летний защитник провел за сине-бело-голубых 199 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Дуглас Сантос
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу

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