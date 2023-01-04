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Сегодня, 11:20

Романцев рассказал, чем ему запомнился 2022 год

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, чем ему запомнился ушедший 2022 год.

— Самое печальное — это страшная потеря близкого друга Жоры Ярцева, с которым столько всякого прошили бок о бок в «Спартаке». А еще пришлось пережить безвременный уход Вити Самохина. Это были добрые, открытые люди, рядом с которыми ты всегда чувствовал уверенность и становился сильнее. Светлая им память...

Если говорить о чем-то хорошем, то это решение «Спартака» создать комитет, который будет заниматься поддержкой своих ветеранов. Теперь мы станем не только чаще общаться, но и получим возможность принимать участие в жизни клуба, помогать ему в решении каких-то вопросов, быть еще ближе к болельщикам.

— А какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

— Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде. И даже не из-за того, что там не было нашей сборной — такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявшим его в угоду гнилым политикам. Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные. Думаю, что видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета...

Сегодня, 4 января, Олегу Романцеву исполнилось 69 лет.

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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