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Сегодня, 13:42

Романцев: «Несчастье, что-то поколение попало на Великую Отечественную войну»

Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война.

«Перед матчем Победы в Волгограде 1 мая мы посетили Мамаев курган — это святое место не только для волгоградцев, но и для всей страны. Для нас каждая поездка в Волгоград начиналась с посещения Мамаева кургана. У меня сохранились снимки, где «Спартак» еще с Николаем Петровичем Старостиным на Мамаевом кургане. Несчастье, что-то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».

9 мая — 78-я годовщина Великой Победы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-romantsev-neschast-e-chto-to-pokolenie-popalo-na-vojnu-nikto-ne-garantiruet-chto-s-eshhe-kakim-to-pokoleniem-ne-budet-tak-zhe/
Олег Романцев
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