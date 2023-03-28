Романцев: «В моем «Спартаке» нашлось бы место Промесу»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал. А голландца тянет на переднюю линию. Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов. Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным», — сказал Романцев.

В текущем сезоне Промес забил 21 гол и отдал 9 голевых передач в 29 играх за «Спартак» во всех турнирах.