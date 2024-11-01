Романцев — о голе Кордобы: «Невероятный. Он показал, что «Краснодар» способен на многое»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил участников чемпионской гонки в РПЛ.

— Олег Иванович, согласны ли вы с Сергеем Степашиным (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»), который после матча «Спартака» с «Краснодаром» назвал команду Галицкого главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото?

— Думаю, что здесь двух мнений быть не может. Тем более, что Сергей Вадимович понимает и чувствует футбол не хуже любого профессионала. А в матче со «Спартаком» «Краснодар», как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти «Зенит» в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону. Показательный пример — домашний матч с «Зенитом», в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором «Краснодара». 13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы «Крыльям» словно говорит: мы способны на многое! Ну, а «Зенит», конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения.

— Вам не кажется, что в своем юбилейном году «Зениту» будет сложнее завоевать чемпионство, чем в прошлом сезоне? Или, как и год назад, считаете команду Семака главным претендентом на золото?

— Тогда я был убежден в этом. Сейчас, признаюсь, такой стопроцентной уверенности в победе «Зенита» уже нет. Да, у питерцев по-прежнему мощный состав, хорошие трансферы, поставленная и сбалансированная во всех линиях игра. Но прибавили те клубы, которые настроены бросить перчатку чемпиону. О «Краснодаре», добавившем к умению бороться еще и стабильность, я уже говорил. Теперь вот всерьез и с оптимизмом заговорили о «Локомотиве» Галактионова. Хотя неожиданные 0:2 от «Химок» должны прозвучать для железнодорожников тревожным звонком, напомнив ошибки прошлого сезона. При этом в Питере это был уже другой «Локомотив» — собранный, активный, показавший «Зениту», что он по праву входит в число его конкурентов. Остаются еще «Динамо» с ЦСКА, у которых хороший игровой потенциал. Но они всерьез вмешаются в чемпионский спор, если перестанут сорить очками в матчах с соперниками, которых обязаны побеждать. Как, например, было у армейцев в домашней встрече с «Факелом».

Я же, несмотря на осечки с «Динамо» и «Локомотивом», продолжаю верить в свой «Спартак». К чему призываю и всех наших болельщиков. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, надежда умирает последней!

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